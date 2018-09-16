(Görüntülü) VATAN CADDESİ'NDE KAZA:1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA



Fatih Vatan Caddesi\'nde yolun karşına geçmeye çalışan kişi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza saat 06.00 sıralarında Vatan Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Şaban Şentürk\'e hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şentürk yaklaşık 50 metre sürüklendi. Şentürk\'e çarpan otomobil ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Şentürk\'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şentürk\'ün cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, kaçan siyah otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.