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(Görüntülü) Varto'da köylülerin yakaladığı kurdu Kaymakam serbest bıraktırdı

Muş?un Varto ilçesinde köylüler tarafından yakalanan kurt, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ın talimatıyla, tedavi edildikten sonra tekrar doğal yaşama bırakıldı

10 Ocak 2019 13:35

Muş?un Varto ilçesinde köylüler tarafından yakalanan kurt, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz\'ın talimatıyla, tedavi edildikten sonra tekrar doğal yaşama bırakıldı.
Varto\'nun Yukarı Alagöz köyünde, vatandaşlar yiyecek bulmak için köye kadar inen kurdu yakaladı. Durumu öğrenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, bitkin haldeki kurdun köylülerin elinden alınarak doğaya yeniden bırakılması için Zabıta Amirliği ve veteriner hekimden gereğini yapmalarını istedi. Köye giden ekip köylülerin yakaladığı bir pikaba koyarak ilçe merkezine getirdi. İplerle sıkıca bağlanan kurt, yapılan tedavisinin ardından ilçe dışına götürülerek doğal yaşama bırakıldı.
Zabıta memuru Orhan Çelik, Kaymakam Kaçmaz\'ın talimatıyla harekete geçtiklerini söyledi. Köye gittiklerinde bağlanan kurdu alarak ilçe merkezine getirip tedavisini yaptırdıklarını belirten Çelik, Kurdu ilçe dışına çıkardık. Tedbir amaçlı bayılttık. Daha sonra bağlı olan ayak ve ağzını açarak serbest bıraktık dedi.

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