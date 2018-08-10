(Görüntülü) Varto'da köylüler ilk defa sıcak asfaltla tanıştı

VARTO(Muş) (DHA)- MUŞ\'un Varto ilçesine 20 kilometre mesafedeki gurup köy olan, Çaylar, Üçbulak, Beşikkaya ve Eryurdu ile mezralarına 5 kilometre mesafede sıcak asfalt yapımına başlandı. İlk kez sıcak asfaltla tanışan köylüler, \"Allah devlete zeval vermesin\" dedi. Kaymakam ve Belediye Başkanı vekili Mehmet Nuri Çetin, ilk etapta gurup köy yollarına 5 kilometre sıcak asfalt yapımına Çaylar köyü yolundan başladıklarını belirterek Beşikkaya ve Hızır çeşmesine kadar olan yolu tamamen sıcak asfalt ile kaplayacaklarını bundan sonra vatandaşların artık çukurlu yollarda değil de sıcak asfalta ulaşımlarını sağlayacaklarını söyledi. Asfalt çalışmasını İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi ve berberindekilerle incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, \"Biliyorsunuz daha önce burası terörle anılıyordu. Artık terör denilen bir şey kalmadı. Devletimizin güçlü duruşu ile şu gördüğünüz karşı taraflar terör kampları idi. Burası en uzak köylerimiz. Çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Vatandaşı en güzel şartlarda devlet olarak yaşatmaya çalışacağız. Artık terör bitti. Bizde vatandaşa hizmeti götürüyoruz. Birçok Avrupa ülkesinde olmayan sıcak asfaltı en uzak köylerimize götürüyoruz\" diye konuştu \"Önceden bu köy yolunda eşek bile gitmezdi\" diyen Beşikkaya köyünden Niyazi Doğan ise, \"Allah devlete zeval vermesin. Yolun kötü oluşu nedeniyle her yolculukta çile çekerdik. Araçlarımız zarar görürdü. Şimdi asfaltın keyfini çıkaracağız\" dedi.