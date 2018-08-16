(Görüntülü) Van'da PKK'nın hain tuzağı önlendi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN\'da dün düzenlenen, 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de yakalandığı \'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu\'nda, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK\'nın mahallede toprağa gömdüğü 1 el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi.



Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'nın halka yönelik planladığı eylemleri engellemek, huzur ve güven ortamını muhafaza etmek amacıyla Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi\'nde \'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu\' düzenledi. Dün 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de saklandığı ağaçta yakalandığı operasyonda, arama- tarama faaliyetinde bulunuldu. Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK\'nın mahallede toprağa gömdüğü 1 el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Patlayıcı, olay yerine gelen uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

