(Görüntülü) Van'da kardan kapanan yollar açılıyor

Van\'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 373 yerleşim birimi yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

Van ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 373 mahalle, köy ve mezranın yollarının ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve 13 ilçede 175 iş makinesi ve 498 personelle çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin 724 esasına göre yürüttüğü çalışmalar oldukça zorlu geçiyor. Ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu ulaşıma açılan Gevaş ilçesine bağlı Dağgöre Mahallesi\'nin Muhtarı Erdal Yıldız, karla mücadele ekiplerinin fedakârca mücadele yürüttüklerini belirterek, Dün akşam yolumuzu açtılar. Sağ olsunlar yolumuzu kapalı bırakmıyorlar. Şu anda mahallemizde kar kalınlığı ortalama 1 metredir. Ona rağmen yollarımız açıktır. Burası yüksek rakımlı olduğu için sürekli tipi ve fırtına etkili oluyor. Çalışmalarından dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez ve karla mücadele ekiplerine çok teşekkür ediyoruz dedi.