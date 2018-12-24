(Görüntülü) Van'da kar yağışı uçak seferlerini iptal etti

VAN, YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- VAN ve Hakkari\'de etkili olan kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kötü hava koşulları nedeniyle Van\'a gelecek 7 uçak seferi ile Yüksekova ilçesindeki 2 uçak seferi iptal edildi. Van\'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Bugün Van\'a yapılması planan 7 uçuş hava şartları nedeniyle iptal edildi. Ferit Melen Havalimanı yetkilileri, Sun Expres\'in 14.30\'daki İzmir-Van, 15.40\'taki Antalya-Van, THY\'nin 16.20\'deki İstanbul-Van, Anadolu Jet\'in 16.30\'daki Ankara-Van, 18.40\'taki İstanbul-Van ve 19.00\'daki Ankara-Van ile Pegasus\'un 18.40\'taki İstanbul-Van seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde de kar yağışı hava ulaşımını etkiledi. İlçedeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı\'nda 13.55\'teki İstanbul-Yüksekvoa ile 13.35\'teki Ankara-Yüksekova seferleri iptal edildi.