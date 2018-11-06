(Görüntülü) Van'da 13 ton uyuşturucu 1100 derecede yakılarak imha edildi (Aktüel)

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polis ve jandarmanın son 2 yılda gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirdiği 12 ton 996 kilo 116 gram uyuşturucu madde, çimento fabrikasının 1100 derecelik fırınlarında yakılarak imha edildi.



Uyuşturucu kaçakçılarının önemli güzergahlarından biri olan Van\'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yüzlerce başarılı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda polis, 2017 yılı içerisinde 4 ton 880 kilo 756 gram eroin, 487 kilo 946 gram esrar, 102 kilo 872 gram afyon sakızı, 71 kilo 378 gram metamfetamin; 2018 yılı içerisinde 5 ton 243 kilo 524 gram eroin, 211 kilo 17 gram esrar, 18 kilo 10 gram afyon sakızı, 47 kilo 506 gram metamfetamin ele geçirdi. Jandarma ise 2017 yılında 1 ton 4 kilo 202 gram eroin, 1 ton 251 kilo 99 gram esrar, 26 kilo 227 gram metamfetamin, 1 kilo 425 gram morfin; 2018 yılında da 828 kilo 743 gram eroin, 1 ton 263 kilo 854 gram esrar, 6 kilo 552 gram metamfetamin, 8 kilo 935 gram morfin ele geçirdi.



ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILDI



Van ve ilçelerinde son 2 yılda ele geçirilen toplam 12 ton 996 kilo 116 gram farklı tür ve içerikteki uyuşturucu, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirildi. Torbalar dolusu uyuşturucu, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Kesik, İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özgidan\'ın gözetiminde sıcaklığı 1100 derece olan fırınlara atılarak imha edildi.



Van Valisi Zorluoğlu, uyuşturucunun fırınlarda imha edilmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Vali Zorluoğlu, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve gençlerin zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:



\"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin talimatlarıyla uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor. Bu kapsamda, jandarma ve polisimiz çok büyük başarılar elde ediyor. Van ilinde özellikle son 2 yılda uyuşturucu ile mücadele konusunda çok başarılı çalışmalar yapıldı. 2017 yılında 6 ton, 2018 yılında da şu ana kadar 6 tonu geçen eroin yakalamaları gerçekleştirdik. Tabii Emniyet Müdürümüze ve Jandarma Komutanımıza teşekkür ediyorum ve çalışmaların devamını temenni ediyorum. Aynı zamanda tüm kurumlarımızla uyuşturucunun alımından satışına kadar mücadele ediyoruz. Bugün de son birkaç yılda yakalanmış olan uyuşturucu maddelerin imhasını gerçekleştirdik. Adli emanette bulunan yaşlaşık 13 ton esrar ve eroinin imhasını gerçekleştirdik. Van\'da ve diğer ilçelerde alınan etkin tedbirlerle uyuşturucu ile mücadele etkin bir şekilde devam edecek. Çocuklarımızı, gençlerimizi, yavrularımızı bu illetten mutlaka muhafaza etmenin yollarını bulacağız.\"



