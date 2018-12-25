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(Görüntülü) Van merkezli PKK operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkezli 7 ilde jandarmanın polisle ortaklaşa düzenlediği PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik operasyonda ,16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

25 Aralık 2018 13:59

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkezli 7 ilde jandarmanın polisle ortaklaşa düzenlediği PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik operasyonda ,16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK mensubu \'Hebun\' kod adlı Musa Hakir\'in teslim olmasından sonra verdiği bilgiler doğrultusunda Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca kapsamlı bir şoruşturma yürütüldü. Bunun üzerine de belirlenen 24 kişinin yakalanması için Van İl Jandarma Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü ile birlikte PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım- yataklık yaptığı ve terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenlendi. Erciş merkezli Van, Ankara, Iğdır, Bolu, Bitlis, Tekirdağ, Erzurum\'da düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik Operasyonu\'nda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, dijital meteryal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürerken, soruşturma devam ediyor.

 

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