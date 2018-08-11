(Görüntülü) Van Denizi Su Sporları Festivali başladı

Gülay KUYUCU - Orhan AŞAN / VAN,(DHA)- VAN Gölü\'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla düzenlenen \'9\'uncu Van Denizi Su Sporları Festivali\' başladı. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, tatilini Ege ve Akdeniz\'de geçirmek isteyenlere çağrıda bulunarak,\"Ben Van\'dan, Ege ve Akdeniz\'de tatil yapanlara sesleniyorum. Ben onların nemden bunaldığını rahatsız olduklarını biliyorum. Gelsinler deniz keyfini rahatsız olmadan burada yaşasınlar\" dedi. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, İpekyolu Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘9\'uncu Van Denizi Su Sporları Festivali’ Van Gölü sahilindeki Edremit kent meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu festival alanında, plaj futbolu, plaj voleybolu, yelken, kano, kürek, dragon, yüzme yarışları, bisiklet şenliği, parasailing, banana, trambolin, su kayağı yapıldı. İki gün boyunca devam edecek olan festivalde yarışmaların ödül töreni ise pazar günü yapılacak. Festivalin açılış konuşmasını yapan Van Vali Vekili Mehmet Parlak, \"Bu festival, birçok uygarlıklara ev sahipliği yapmış, 1700 metre rakımıyla dünyadaki tek sodalı göle sahip olan ve yine kahvaltısı ve kedisi, uygarlıklara ev sahipliği yapmış geçmişi ve Türkiye’de en çok güneş gören ikinci il olması nedeniyle Van ilimizde gerçekleşiyor olması, bu festivale katılan misafirlerimize eşsiz fırsatlar sunuyor. İlimizde başta su sporları olmak üzere birçok spor branşında ciddi bir yükselme olduğunu gözlemlemekteyiz\" dedi. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, amaçlarının Vanlıların denizle içiçe yaşamalarını sağlamak olduğunu söyledi. 2009 yılında başlayan Van Denizi Su Sporları Festivali\'nin her yıl gelişerek devam ettiğini belirten Kaymakam Çiçekli, şöyle konuştu: \"Van denize sırtını dönmüştü. Ve vatandaşlarımızın denizle iç içe yaşamalarını sağlamak için 2 yıldır Edremit Kaymakamlığı ve belediyesi olarak çeşitli yatırımlar yaptık. Bu festival 2009 yılında başladı ve gelişerek devam ediyor. Şehrimizin turizm pastasından hak ettiği değeri alması bu etkinlikler çok önemli. Biz bu tarz festivalleri kentimizin yerel, ulusal ve dünya basınına duyurulmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda valiliğimizin başkanlığında, Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve İpekyolu Belediyemizin desteğiyle Edremit Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen bu festival bu yılda devam ediyor.\" \'TATİL İÇİN VAN\'A GELİN\' Tatil için Ege ve Akdeniz\'i tercih edenlere seslenen Kaymakam Çiçekli, \"Hava çok güzel. Katılım çok güzel. Hem de iklim çok güzel. Ege\'de Akdeniz\'de yapılan bütün faaliyetler burada şehrimizde bütün Vanlılara, komşu ülkelerden gelen bütün misafirlemize turistlere 1700 rakımda nemsiz bir ortamda deniz keyfini yaşatıyoruz. Biz herkese Van Denizi\'nden böyle faydalanılabileceğini göstermek istiyoruz. Ben Van\'dan, Ege\'de ve Akdeniz\'de tatil yapanlara sesleniyorum. Ben onların nemden bunaldığını rahatsız olduklarını biliyorum. Gelsinler deniz keyfini rahatsız olmadan burada yaşasınlar\" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından festival, plaj futbolu, plaj voleybolu, kano, yelken, kürek, dragon ve açık su yüzme yarışmaları dile devam etti. İki gün sürecek festival yarın yapılacak olan ödül töreni ve Van oturma gecesi ile sona bulacak. Festivali ilgiyle izleyen vatandaşlarda bu tarz etkinliklerin kendilerini çok mutlu ettiğini Van\'ın da artık bu etkinliklerle anılması gerektiğini söyledi.