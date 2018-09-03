(Görüntülü) Valinin makam aracı, sünnet olan şehit çocuğuna tahsis edildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ÜÇ yıl önce Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK\'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül\'ün 1.5 yaşındaki oğlu Haşim Yenigül, sünnet mevlidine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan\'ın makam aracıyla gitti.



Şehit babasıyla aynı ismi taşıyan Haşim Yenigül, bir süre önce sünnet oldu ve annesi Leyla Yenigül, mevlidi evlilik yıldönümü olan 2 Eylül\'de yapmaya karar verdi. Kahramanmaraş Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi de şehidin ailesini bu mutlu gününde yanız bırakmadı. Vali Vahdettin Özkan\'ın, 46 0001 kırmızı plakalı makam aracının üzerine Haşim için \'Baba sünnet oluyorum. Maşallah\' yazıldı.



ZIRHLI ARAÇLAR EŞLİK ETTİ



Daha sonra makam aracı, asker ve polis zırhlı araçları ve motorize ekiplerinin de katıldığı bir konvoyla şehidin Boğaziçi Mahallesi\'ndeki baba evine geldi. Konvoyu şehidin babası Metin Yenigül ile ailesi karşıladı. Askerler şehidin evine çıkıp şehidin eşi Leyla Yenigül, çocukları Haşim ve Metin Musab Yenigül\'ü alarak makam aracına bindirdi.



BU DEFA KAVŞAKLAR ŞEHİT ÇOCUĞU İÇİN KESİLDİ



Daha sonra minik Haşim babasının mezarını ziyaret etmek için evden ayrıldı ve şehir turu düzenlendi. Önde trafik aracı, arkada minik Haşim\'i taşıyan valilik aracına asker ve polis araçlarının yanı sıra Yenigül ailesinin yakınları ile vatandaşların da eşlik ettiği uzun araç konvoyunun evden ayrılmasıyla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehitliğe kadar olan güzergahtaki tüm kavşakları Haşim Yenigül trafiğe kapattı.



BABASININ MEZAR TAŞINDAKİ BAYRAĞI SEVDİ



Şehit turunun ardından minik Haşim, ağabeyi Murat Musab ile birlikte Şeyhadil Mezarlığı\'ndaki şehitlikte yatan babasının mezarına çiçek bıraktı. Murat Musab Yenigül, mezar taşındaki babasının fotoğrafını öperken, minik Haşim babasının mezar taşını ve üzerindeki bayrağı sevdi. Daha sonra Kur\'an-ı Kerim okunup dua edildi. Haşim Yenigül, mezarlıktaki programın ardından yine konvoy eşliğinde sünnet mevlidinin düzenlendiği Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi\'ne geçti. Şehidin birlikte görev yaptığı 15 silah arkadaşı da minik Haşim\'in mevlidine katıldı.



\'10 EVLADIM OLSA YİNE VATANA VERİRİM\'



Şehidin babası Metin Yenigül, çok mutlu olduğunu belirterek, \"3 Eylül 2016\'da evladımı bu vatana verdim. Şehit olduğunda gelinim hamileydi daha sonra torunumuz dünyaya geldi, babasının ismini taşıyor Haşim Yenigül olarak. Şehit babası olarak evladımı verdim ve 10 tane daha olsa bu vatana feda olsun. Bir tane verdim Cenab-ı Allah bana tekrar evlat verdi. Gururluyuz. Sayın Valimize, emniyet teşkilatımıza, askerlerimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



HAŞİM-LEYLA YENİGÜL\'ÜN EVLİLİK YILDÖNÜMÜ



Leyla Yenigül ise, Vali Vahdettin Özkan ile TSK ve emniyet teşkilatının her zaman yanında olduğunu ve bu mutlu gününde de yine yalnız bırakmadıklarını söyledi. Yenigül, \"Aynı zamanda bugün evlilik 5\'inci evlilik yıldönümümüz eşimle. Onun için de çok farklı duygular içerisindeyim. Hem oğlumun sünnet mevlidi hem de evlilik yıldönümümüz. Yani her duyguyu birlikte yaşıyorum\" dedi.