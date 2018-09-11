(Görüntülü) Üzeri suntayla kapatılan çukura düşen Aras'ın kafatası çatladı

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, kaldırım üzerindeki rögar kapağının kırılmasının ardından, üzeri geçici olarak suntayla kapatılan çukura düşen 1.5 yaşındaki Aras\'ın kafatası çatladı. Aile, ihmali olanların belirlenip cezalandırılmasını isterken, belediye, kapağın kırılarak çukur oluştuğu yönünde kendilerine bir ihbar gelmediğini açıkladı.



Olay, 9 Eylül Pazar günü sabah saat 10.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Refah Sokak\'ta meydana geldi. Kıymet (39) ve Serdal Tunçay (45) çifti, kahvaltı yapmak için oğlu Serkan Tunçay\'ı (14) markete ekmek almaya gönderdi. Serkan, kardeşi Aras\'ı da yanına alarak markete gitti. Ekmek aldıktan sonra kucağındaki kardeşi Aras ile birlikte eve dönmek için yola koyulan Serkan Tunçay, kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada, belediyeye ait rögar kapağının kırılması sonucu oluşan çukurun üzerine geçici olarak konulan suntaya bastığı anda, ayağı içine girdi. Dengesini kaybeden Serkan Tunçay\'ın kucağındaki kardeşi Aras, yere düşerek başını beton zemine çarptı. Ayağında çizikler oluşan Serkan Tunçay, gözyaşları içinde kalan kardeşini eve götürüp, durumu ailesine anlattı.



Serdal- Kıymet çifti, panik içinde oğullarını Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne götürdü. Çekilen rontgen filminde kafatasında çatlak tespit edilen Aras, Beyin Cerrahi Servisine yatırıldı. Serviste 3 gün boyunca tedavi gören ve sağlık durumu iyiyi giden Aras, bugün taburcu edildi.



\'KARDEŞİM KUCAĞIMDAYDI, BİRLİKTE DÜŞTÜK\'



Yaşadıkları talihsiz olayı anlatan Serkan Tunçay, \"Kardeşimle ekmek alıp dönüyorduk. Yolda çukur varmış. Üstüne tahta koymuşlar, çürükmüş. Ben de bilmiyordum. Kenarına bastım. Ayağım içine girdi. Kardeşim kucağımdaydı, birlikte düştük, sonra ağlamaya başladı.Annemlere olayı anlattım. Sonra hastaneye götürdüler. Kafasında bir çatlak varmış. Kontrol altında tutuldu, beyin kanaması olmasın diye. İnşallah iyi olacak\" dedi.



\'HAKKIMI ARAYACAĞIM\'



Sorumluların bulunması ve cezalandırılması için işin peşini bırakmayacağını belirten baba Serdal Tunçay ise şunları söyledi:



\"Hiçkimsenin başına gelmesini istemediğimiz bir olayla karşılaştık. Bir pazar günümüz bize haram oldu. Çok kötü bir süreç geçirdik. Ne desem bilemiyorum. Çünkü çok büyük bir ihmalkarlık var. Kaldırımın üstü bir sunta ile kapatılmış. Aynı zamanda burası engelli yolu. Bakkala gönderdim. İkisi ağlayarak geldi. O panikle hastaneye gittik. Kafada çatlak, çökük olduğu söylendi. Allah\'a şükür olsun film sonuçları iyi geldi. Bugün sabah son filmimizi çektiler. O sonuçlar da olumlu çıkınca taburcu olup, evimize geldik. Kimsenin böyle bir olay yaşamasını istemem. Bizim başımıza geldi. Gerekli yerlere başvuracağım. Hakkımı arayacağım. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Bu olayın ardından bir gün sonra hemen burasını yapıyorlar. Ev sahipleriyle görüştüm. \'Bir aydır arıyoruz gelen giden yok buraya\' diyorlar. O yüzden gerekli adli yasal işlemleri de yaptıracağım. Bu olay geçtikten sonra yapılmış anlamı yok. Hadi benim çocuğum düştü. Bir engellinin de başına gelebilirdi. Hangi kurum suçlu ise ben hakkımı arayacağım.\"



KALDIRIM ÜZERİNDEKİ KAPAK YENİLENDİ



Çanakkale Belediyesi yetkilileri, pazar günü yaşanan olayla ilgili olarak kendilerine kapağın kırıldığı ve çukur oluştuğu yönünde bir ihbar gelmediği belirtti. Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine konudan haberdar olup bunu ihbar olarak kabul ettiklerini ifade eden belediye yetkilileri, kırık kapağın değiştirilerek onarıldığını belirtti.

