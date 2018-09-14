(Görüntülü) Uyuşturucu şüphelileri, 'Alayınız gelse alay ederiz' yazısının önünde gözaltına alındı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda tabanca ve silahlar ele geçirilirken, kömür deposundaki çuvalların arasına gizlenmiş bebek bezinin içinde bonzai bulundu. 9 şüpheliden 2\'si , \'Alayınız gelse alay ederiz\' yazdıkları duvarıin önünde gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce yaptıkları çeşitli operasyonlarda uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan 25 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyonda 3\'ü 18 yaşından küçük 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında eş zamanlı olarak 3 ikamette yapılan aramada 115 gram bonzai, 60 gram metamfetamin, 2\'şer adet ruhsatsız tabanca ile tüfek ve silahlara ait fişekler, kesici delici aletler ele geçirildi. Narkotik köpeği Galia\'nın da katıldığı uyuşturucu operasyonunda kömür deposunda arama yapan ekipler, çuvalların arasına gizlenen bebek bezi içerisinde bonzai ele geçirdi. Operasyon bölgesinde bulunan bir duvarın üzerine üzerine \'Alayınız gelse alay ederiz\' yazan şüphelilerden 2\'si yazının önünde gözatına alınırken o anlar drone ile görüntülendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.