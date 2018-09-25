(Görüntülü) Uyuşturucu satıcılarından operasyonlara karşı kameralı önlem

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bir eve düzenlediği operasyonda 36,3 gram eroin ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramada, şüphelilerin olası polis operasyonlarına karşı, ev ve çevresine kamera yerleştirdikleri ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, okulların başlamasıyla birlikte, okullar ve çevresinde güvenliği sağlamaya yönelik uyuşturucu ticareti yapan torbacılarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Merkez Kayapınar ilçesinde şüphelileri takibe alan polis, 4 kişinin uyuşturucu madde temini için farklı saatlerde, uyuşturucu satışı yapan kişilerin evlerine girdiklerini belirledi. Evde buluşarak, uyuşturucu madde ticaretinin gerçekleştirildiğini belirleyen polis, uyuşturucu madde satın alan kişileri yakaladı. Yapılan takipler sonucu satışın yapıldığı eve operasyon düzenleyen polis, 2 şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada ise polis, evin balkon kısmında, saksıların içine gizlenmiş vaziyette 10\'lu fişekler halinde hazırlanmış, 161 fişek, 36,3 gram eroin ele geçirdi. EVİN ÇEVRESİNE KAMERA SİSTEMİ TAKMIŞLAR Yapılan detaylı aramada, uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 850 lira para bulunurken, polis, şüphelilerin evin içine ve çevresine olası polis baskınına karşı, kamera sistemi döşediğini tespit etti. Şüphelilerin ev ve çevresini kurulan ekranlardan sürekli izledikleri ortaya çıktı. Olayla ilgisi bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.