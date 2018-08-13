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(Görüntülü) Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

13 Ağustos 2018 15:17

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Konya polisi tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen 9 adrese yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde eğitimli köpekle yapılan aramaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor. (Görüntü Dökümü ------------------ - operasyondan detay - Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

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