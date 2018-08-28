(Görüntülü) Uyuşturucu imalathanesinde 17 kilo eroin ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polisin düzenlediği operasyonda, imalathane haline getirilen evde 17 kilo 200 eroin ile baskı makinesi ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi\'nde bir evde uyuşturucu imal edildiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlediği evde arama yaptı. Yapılan aramada 17 kilo 200 gram eroin ile uyuşturucu kalıplar haline getirmek için kullanılan baskı makinesi ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve makineye el koyan ekipleri, isimleri açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



