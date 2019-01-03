(Görüntülü) Uysal: “Fayton sorununda Adalar Belediyesi'ne destek çıkacağız”

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Adalar’daki fayton sistemi ve İSPARK hakkında açıklamalarda bulundu. Uysal, İSPARK’ın 2018 sonu itibariyle yaklaşık 4 milyonun üzerinde bir kar elde ettiğini söyledi. Medyada geniş yankı bulan fayton hizmetiyle ilgili ise, “Bu çağda böyle bir sistem yürümüyor. Bu sorun Adalar Belediyesinin sorunu demiyoruz. Büyükşehir olarak da gereği neyse o çalışmalar yapılacak” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında dereceye giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcuları ile bir araya geldi. Mevlüt Uysal burada çeşitli açıklamalarda bulundu. “İSPARK’IMIZIN YAKLAŞIK 4 MİLYONUN ÜZERİNDE BİR KARI VAR” Uysal, \"Biliyorsunuz son günlerde bir tartışma var. İSPARK Büyükşehirde niye zarar ediyor diye. Amacımız kamuya hizmet, kar değil. İSPARK olarak bisiklet kullanımını teşvik etmek, spora ve sağlığa teşvik etmek mahiyetinde her ilçede bizim bisiklet parklarımız mevcut. Bisiklet yollarımız mevcut. Aynı zamanda park sıkıntılarını gidermek için otomatik park sistemlerimiz kuruluyor. Dolayısıyla aslında bir zararımız da yok. 2018 sonu itibariyle İSPARK’ ımızın yaklaşık 4 milyonun üzerinde bir karıvar. Biz o karı da yine bisiklete, bisiklet yoluna, parklara harcayacağız” dedi. “BÜYÜKŞEHİR OLARAK GEREĞİ NEYSE YAPILACAK “ İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Adalar’daki geleneksel fayton sistemi hakkında ise şöyle konuştu: “Adalar Belediyemiz o problemi çözmemek, düğüm yapmak adına var gücüyle çalışıyor. Büyükşehir belediyesi orada yıllardır atlar yerine elektrikli faytonlar üzerine çalışma yapmasına rağmen Adalar Belediyesi hiçbir zaman çözüm noktasında yardımcı olmuyor. Öyle bir problem olduğu zaman da bizi ilgilendirmez diyor. Halbuki orada birebir Adalar Belediyesinin ilgilenmesi gerekiyor. Ama biz yine de bu sorun Adalar Belediyesinin sorunu demiyoruz. Büyükşehir olarak da gereği neyse o çalışmalar yapılacak.” “BU ÇAĞDA BÖYLE BİR SİSTEMLE ATLA FAYTONLU SİSTEM YÜRÜMÜYOR” Adalar’daki ahır düzenlemesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Uysal, \"Ahır düzenlemeye gerek yok. Artık bu çağda böyle bir sistemle atla faytonlu sistem yürümüyor. Orada işletmeciler de o konuda sıkıntılı durumda. Yazın iki ay çalışan bir sistemle 12 ay atların bakım imkan ve ihtimali yok. Ahırı düzeltme olarak değil, Adalar’daki fayton sistemi düzeltilmeli” ifadelerini kullandı.