(Görüntülü) Üsküdar'da kaza güvenlik kamerasında -2

Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR\'da kaza sonrası takla atan otomobil sürüklenerek bir türbenin duvarına çarptı. Araçtaki 2 kişi yaralanırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.







Kaza saat 06.30 saatlerinde Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi üzerinde Karacahmet Cemevi önünde meydana geldi. İddiaya göre Nurcan B. virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce trafik levhasına çarptı ardından takla atarak yolun karşına geçti. Takla atan otomobil cemevinin duvara çarparak durabildi. Kazada yaralana 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.















SON ANDA KURTULDU







2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kazanın hemen öncesinde türbede dua eden bir kadının son anda kurtulduğu görülüyor. Bir kadın türbede dua ederek bir süre zaman geçiriyor. Daha sonra kazanın meydana geldiği caddeye doğru yürüyen kadın, bir süre sonra durarak tekrar arkasına bakıyor. Bu sırada otomobil kadının hemen önünde geçerek takla atıyor.