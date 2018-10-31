(Görüntülü) Uşak'ta tütün operasyonu

Feyzi DAVULCU UŞAK, (DHA) UŞAK\'ta bu sabah 19 ayrı adrese yapılan operasyonda, 1300 kilo kıyılmış tütün ve 12 kilo da nargile tütünü ele geçirildi. Yapılan aramalarda, bir şüphelinin evinde, \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması\' ve \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi\' isimli kitaplar bulunması dikkat çekti. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah, kentteki 19 ayrı adrese operasyon yaptı. Operasyonda piyasa değeri 300 bin TL olan 1300 kilo kıyılmış tütün, 12 kilo nargile tütünü, 1 elektronik tütün sarma makinesi, 23 bin boş makaron, 1400 paket gümrük kaçağı sigara, 83 tütün sarma aleti ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Tütünlerin bandrolsüz olduğu, Türkiye\'nin çeşitli illerinden toplanarak Uşak\'a getirildiğinin belirlendiği kaydedildi. Operasyonda 9\'u kadın 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 4 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda, bir şüphelinin evinde \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması\' ve \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi\' isimli kitaplar bulunması dikkat çekti. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.