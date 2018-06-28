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(Görüntülü) Uşak'ın AK Partili milletvekilleri mazbatalarını aldı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta 24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen Mehmet Altay ve İsmail Güneş, düzenlenen törende mazbatalarını aldı

28 Haziran 2018 01:39

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta 24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti\'den milletvekili seçilen Mehmet Altay ve İsmail Güneş, düzenlenen törende mazbatalarını aldı.

Uşak Adliyesi\'ndeki törende 27\'nci dönemde milletvekili olarak Uşak\'ı temsil edecek Mehmet Altay ve İsmail Güneş\'e mazbatalarını, Uşak İl Seçim Kurulu Başkanı Şerafettin Sungur ve Uşak İl Seçim Kurulu Üyesi Hakim Kayhan Yıldırım verdi. Mazbata törenine milletvekillerinin yanı sıra AK Parti\'li belediye başkanları, ilçe başkanları ve bazı partililer de katıldı. Törende mazbatasını aldıktan sonra konuşan Mehmet Altay, \"Demokratik bir seçim oldu. Seçim çalışmalarında destek veren herkese teşekkür ederiz\" dedi.

İsmail Güneş de seçim sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür edip, \"Bu seçimden sonra yapacağımız daha çok iş var. Büyük sorumluluk taşıyoruz. Uşak\'taki 360 bin kişinin milletvekili olacağız\" dedi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın ise, \"Herkes büyük bir kararlılık ve azimle seçimlerde çalıştı. Meclise gönderdiğimiz Mehmet Altay ve İsmail Güneş vekillerimizin Uşak\'ı en iyi şekilde temsil edeceklerinden ve çok güzel hizmetler getireceğinden eminiz. Kendilerini bir kez daha tebrik ederim\" dedi.

 

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