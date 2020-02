(Görüntülü) Üniversiteli Merve, itfaiyeci olmak için kamyon ehliyeti aldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Merve Aydın (21), hayalindeki itfaiyecilik mesleğini yapabilmek için kamyon ehliyeti almaya hak kazandı. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Merve Aydın, hayali olan itfaiyeciliği yapabilmek için özel bir ehliyet kursuna yazıldı. Merve Aydın, önce yazılı sınavı, ardından da direksiyon sınavını başarıyla tamamladıktan sonra C sınıfı ehliyet almaya hak kazandı. İtfaiye teşkilatında çalışmak istediğini belirten Merve Aydın, \"Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü\'nden bu yıl mezun oluyorum. Bölümümü çok seviyorum. Hastane ve AFAD\'da da çalışabiliyoruz, ama ben itfaiye teşkilatında çalışmak istiyorum. İtfaiyede çalışmak için C sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor. Onun için kursa yazıldım ve ehliyetimi aldım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" dedi. Merve Aydın, başlarda viteslerde biraz zorlandığını belirterek, \"Ama ilerleyen zamanda alıştım. Her kadının kamyon kullanabileceğini düşünüyorum\" diye konuştu. Sürücü kursunda 18 yıldır direksiyon eğitmenliği yapan Süleyman Deşik de, \"İlk defa kamyon ehliyeti alan kadın öğrencim oldu. Merve başarılı bir öğrenci\" dedi.