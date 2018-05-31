(Görüntülü) Ünal Karaman: "Trabzonspor'da mutlu olan insanla çalışmak isterim" (3)

\"Benim kariyerimde başarısızlık olmaz\" \"Önyargıdan uzak durulsun\" Asbaşkan Hacısalihoğlu: \"Daha katılacak arkadaşlar da olacak\" \"Ekip anlayışı olan oyuncularla zirve mücadelesi vereceğiz\" \"Henüz oyuncularımız için kulübe gelen resmi teklif yok\" Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, burada mutlu olan insanlarla çalışmak istediğini belirterek, \"Kimsenin bu işi ucundan, kıyısından tutmasına müsaade etmem. \'Ben mutlu değilim hocam, gitmek istiyorum\' diyeni de yönetime ileteceğiz\" dedi. Trabzonspor\'da göreve başlayan teknik direktör Ünal Karaman\'ın ekibinde yer alacak yardımcı antrenörler Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Timur Atalay, Olcay Mülazımoğlu ve Ümit İnal için bugün saat 13.00\'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde imza töreni düzenlendi. Törende Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu\'nun yanı sıra teknik direktör Ünal Karaman da yer alırken, sözleşme imzalayan yardımcı antrenörler Trabzonspor\'un başarısı için mücadele edeceklerini söylediler. HACISALİHOĞLU: \"DAHA KATILACAK ARKADAŞLAR DA OLACAK\" Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, burada yaptığı açıklamada yeni bir yapılanma dönemine girdiklerini belirterek, \"Kongre sonrası yapılan tüm çalışmalar gelecekle ilgili düzenlemeler üzerineydi. Teknik kadro ile ilgili göreve getirilen değerli hocamız Ünal Karaman önderliğinde yaptığı çalışmalar sonucu A takımın teknik kadrosunu da düzenlemeye çalışıyoruz. Zannediyorum ki daha katılacak arkadaşlarda var. Birçok teknik ekibe ihtiyaç var. Bunların birçoğu keyfi değil federasyonun Süper Lig kulüpleri için mecbur tuttuğu kadrolar. Zaman zaman \'14 kişilik ekip var, futbolcudan çok teknik eleman var\' şeklinde eleştiriler oluyor. Bu futbolun bugünkü icap ettirdiği şartlar ve bütün kulüplerin uymak zorunda olduğu kadrolar. Yeni gelen arkadaşları kutlarım, başarılar dilerim. İnşallah çok başarılı, huzurlu çalışmalar yapacaklar\" dedi. \"EKİP ANLAYIŞI OLAN OYUNCULARLA ZİRVE MÜCADELESİ VERECEĞİZ\" Alışılan sistemin dışında, yıldız oyuncu diye tabir edilen transfer şeklinden uzak duracaklarını anlatan Hacısalihoğlu, \"Hem ekonomik hem de sayısal olarak şişkin bir kadro var. Önce bu kadroda düzenleme yapılması mecburiyeti var. Bunu yaparken muhtemel ihtiyaçlara göre de bir çalışma yapılıyor. Bu dönem daha önceleri alışılan ve uygulanan sistemin dışında bir transfer faaliyeti yürütme mecburiyeti var. Önce eldeki kadroyu bir oturtmamız lazım. Çünkü yaşanan bazı sıkıntılar sonucu kadroda bir dağınıklık olmuş. Neyin ne olacağını hocamızla konuşarak, oyuncularımızla görüşerek belirleyip, ihtiyaç olan mevkilere de Trabzonspor\'un şartlarına uyan, bütçesinin imkan verdiği transferleri yapmaya çalışacağız. Yakın geçmişte olduğu gibi yüksek maliyetli, kulübün ödemelerini zorlaştıracak, bizim camianın ve spor kamuoyunun alışık olduğu ifadeyle yıldız oyuncu değil, ekip anlayışı olan, bu kadroda yer alacak, birlikteliği sağlayacak oyuncularla hocamızın kontrolünde ve çalışmasıyla ligde zirvede olmaya çalışacağız\" diye konuştu. \"HENÜZ OYUNCULARIMIZ İÇİN KULÜBE GELEN RESMİ TEKLİF YOK\" Sosa\'nın farklı bir takıma transferine yönelik soru üzerine ise konuşan Hacısalihoğlu, \"Özellikle yüksek maliyetli bu kulübün ödemeleri ile ilgili zorluk yaşadığı oyuncuların menajerlerinin böyle bir çalışması var. Doğal olarak bu oyuncuların menajerleri de birtakım çalışmalar içindeler. Trabzonspor\'a öneriler getirmek için uğraşıyor. Henüz kulübe resmi olarak gelmiş öneri yok. Yurtiçi ve yurtdışı çalışma mutlaka vardır fakat netleşmiş bir durum yok. Bundan sonra olur mu, sezon açılana kadar takip edeceğiz. Bu arada da transfer etmek istediğimiz oyuncularla da görüşme yapacağız\" ifadelerini kullandı. KARAMAN: \"BENİM KARİYERİMDE BAŞARISIZLIK OLMAZ\" Kendisinin kariyerinde başarısızlığın olmayacağını belirten Ünal Karaman, \"Benim kariyerimde başarısızlık olmaz. Bazen doğruların bir kesişme noktası olur. Ben kendime inanmasam, güvenmesem zaten bu noktada olmam. Belki Trabzonspor bundan sonra çok daha farklı şeyleri konuşacak boyutta olacak. Zaten kendimizi yetersiz görsek gelen teklif için teşekkür ederdik. Esmer çocuktan bu zamana kadar Trabzon sevgisine, Trabzon aşkına ve Trabzonspor\'a bir şeyler katabilme noktasında içimdeki dağcık daha da büyüyerek gelişti. Futbolcu olarak o günkü esmer çocuğun heyecanı ne ise bugün çalışan olarak buradayım. Hedefim, içimdeki ateş, yangın daha da büyüdü. Bu camiaya hizmet etmek adına burada görevdeyim. Esmer çocuk, acı çekerek, acıyla yüzleşerek daha da büyüdü, gelişti. Çok daha iyi hizmet edecek konuma geldi\" şeklinde konuştu. \"ÖNYARGIDAN UZAK DURULSUN\" Önyargıdan uzak durulmasını isteyen Karaman, \"Biz önyargı ve olumsuz bakışın belli bir şartlara dönüşmesinden huzursuzluk duyarız. Kulübümüze karşı ürettiklerimize bakacaksınız. Geçmişteki Ünal\'ı ne sorgulatırım ne de inceletirim. Biz Trabzonspor\'un doğrusunda, yanlışında, acısında, sevgisinde vardık. Camiada bizimle beraber hizmet yapan arkadaşlarımızı biliyoruz. Kendimizi de tanıyoruz. Her fikre saygı duyarız ancak ön yargıdan uzak durmak kaydıyla. Lütfen ön yargıdan uzak durulsun. 1979 yılından beri kesintisiz bu işin içerisindeyim. Trabzonspor gibi bir kulübün kaptanlığını, milli takım kaptanlığını yaptım. Yıllardır futbolun içerisindeyiz ama biz yine de kendimizi bilmediğini bilen safına koyarız. Yine öğrenmeye devam ederiz. Bünyemizde çalışacak hocalarımızdan da hala öğrenirim. Saha ile kitap çok farklıdır. Onlar benim ben onların dünyasını harman yaparak güzel bir sentez çıkaracağız ortaya\" dedi. \"TRABZONSPOR\'DA MUTLU OLAN İNSANLA ÇALIŞMAK İSTERİM\" Oyuncuların niyetinin kendisi için önemli olduğunu ve burada mutlu olan insanlarla çalışmak istediğini kaydeden Karaman, \"Oyuncu niyetinde bir bozukluk yoksa, iyi niyetle geliyorsa çözemeyeceğiz bir durum yoktur. Kafasında tilki varsa, onu saklamaya çalışsa da görmeme gibi bir durum söz konusu değil. Burada mutlu olan insanla çalışmak isterim. Ben bu acıyı yürekten hisseden bir insanım. O yüzden kimsenin bu işi ucundan, kıyısından tutmasına müsaade etmem. Buraya gelen sarılıyorsa dibine kadar sarılırım, kimseye yem etmem. Ama ucundan, kıyısından tutayım, öyle bir dünya yok. Eğer Ünal Karaman bu acıyı yaşayıp bunları konuşuyorsa, kimseyi kulübün üzerine çıkartıp farklı noktalara çekmesine müsaade etmem. Futbolcunun sıkıntısı varsa 7-24 emrindeyim. Ben onun ağabeyiyim, hocasıyım. Ama önemli olan niyet. Niyeti samimi olacak, sorunları çözmek bizim işimiz. Aksi durumda \'ben mutlu değilim hocam, gitmek istiyorum\' diyeni de yönetime ileteceğiz\" ifadelerini kullandı. Karaman, son olarak Trabzonspor\'da göreve başlamasının ardından birçok kişinin kendisini aradığını, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ile de sürekli görüştüklerini ve fikir paylaşımı yaptıklarını söyledi.