(Görüntülü) Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu

Soner HASIRCIOĞLU- Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de sokak satıcılarına yönelik 7 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, bir tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Terk edilmiş bir binaya giren polis, yerde bulduğu Türk bayrağını katlayarak cebine koydu. Özel harekât polisleri 3 katlı bir binanın demir kapısını koç boynuzuyla kırarak binanın birinci katındaki evde aramalar yaptı. Şafak operasyonuna polis helikopteri de destek verdi. Çevrede özel harekât polisleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Narkotik köpekleri, bir binanın bahçesinde arama yaptı. Narkotik polislerinin arama yapmak için girdiği bahçedeki kümeste çok sayıda güvercin olduğu gözlendi. Dumlupınar Mahallesi Ünye Sokak’ta terk edilmiş bir binaya giren polis, yerde bulduğu Türk bayrağını katlayarak cebine koydu. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve bir adet tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.