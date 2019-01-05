T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Ümraniye'de çatı yangını, vatandaşları korkuttu (2)

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'DE iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

05 Ocak 2019 11:12

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE\'DE iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Sabaha karşı yükselen alevlere, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın, Ümraniye Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki bir binanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar; itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmazken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Kerem BENGİDHASabahaYangınEşref Bitlis CaddesiAlevleriOlayYangının
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24