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(Görüntülü) Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinde Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

08 Aralık 2018 17:23

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin önemli kış turizm merkezlerinde Uludağ\'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Sezonun henüz açılmadığı Uludağ\'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle öğrenciler ve günübirlikçiler, Uludağ\'da karın keyfini çıkardı. Tatilciler, 30 santimetreye ulaşan karda kayak ve kızak ile kayarak gönüllerince eğlendi. Bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Hava sıcaklığının eksi 3 derece ölçüldüğü Uludağ\'da, bu gece yarısı kar yağışı bekleniyor. Günübirlik tatilciler, hafta sonu tatilini Uludağ\'da kayarak değerlendirdiklerini belirtti.

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