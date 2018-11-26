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Dünya

(Görüntülü) Ukrayna Ordusu: Rusya iki gemimize ateş açtı

Mahmut Can EMİR / İİSTANBUL, 26 Kasım (DHA) - UKRAYNA Deniz Kuvvetleri'ne ait üç savaş gemisinden biri, Kerç Boğazı'nda bir Rus gemisi tarafından mahmuzlandı

26 Kasım 2018 12:54

Mahmut Can EMİR / İİSTANBUL, 26 Kasım (DHA) - UKRAYNA Deniz Kuvvetleri\'ne ait üç savaş gemisinden biri, Kerç Boğazı\'nda bir Rus gemisi tarafından mahmuzlandı. Olay sonrası Ukrayna ordusu tarafından açılan ateş sonucu iki geminin hasar gördüğü, bir geminin de demir atmak zorunda kaldığı belirtildi. Yaşanan gerilimde iki kişinin yaralandığı ifade edildi.


 

Ukrayna Deniz Kuvvetleri\'nin açıklamasında, gemilerin Rusya kuvvetleri tarafından ele geçirildiği belirtildi. İki ülke arasındaki olaylar bu sabah Azak Denizi\'ni Karadeniz\'e bağlayan Kerç Boğazı\'nda Don adlı Rus savaş gemisinin Ukrayna destroyerine çarpmasıyla başladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi\'nden (FSB) yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait üç savaş gemisinin Rusya’nın kara sularına izinsiz giriş yaptığı ve Rus sularında tehlikeli manevralar yaparak sınır güvenliği uyarılarını yok saydığı belirtildi.


 

Öte yandan konyla ilgili, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko\'nun da savaş kabinesini acil toplantıya çağırdığı öğrenildi.

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