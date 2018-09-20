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(Görüntülü) Uçurumdan düşen çocuk kurtarıldı

İbrahim EMÜL DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, dengesini kaybedip uçurumdan düşen R

20 Eylül 2018 17:54

İbrahim EMÜL DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE\'nin Düziçi ilçesinde, dengesini kaybedip uçurumdan düşen R.Ç.(14), yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonrasında kurtarıldı. Olay ilçeye bağlı Çatak Köyü Yolunda meydana geldi. Yenifarsak köyüne akraba ziyareti için gelen R.Ç., arkadaşlarıyla dışarı çıktığı sırada yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlanarak 50 metre aşağıdaki ağaç ve dallarda asılı kaldı. İhbar üzerine Osmaniye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama kurtarma ve jandarma ekibi hemen olay yerine sevk edildi. Kısa sürede belirtilen bölgeye ulaşan kurtarma ekibi, R.Ç.\'yi bulunduğu yerden yaklaşık üç saatlik bir çalışma sonrası çıkarttı. Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan çocuğun tedavisinin sürdüğü hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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