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(Görüntülü) UBER Davası için taksiciler adliye önünde toplandı

Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davaya İstanbul 10

07 Kasım 2018 18:32

Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) UBER\'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davaya İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi\'nde devam edilecek. Dava öncesi çok sayıda taksici Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği\'nin internet uygulaması üzerinden hizmet veren UBER\'e erişimin engellenmesi için açtığı dava, bilirkişi raporunun henüz ulaşmaması gerekçesiyle Kasım ayına ertelenmişti.

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