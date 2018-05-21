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(Görüntülü) UBER aracına taksicilerden saldırı iddiası

Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı

21 Mayıs 2018 12:43

Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda taksicilerin, içerisinde 3\'ü kadın 4 yolcu bulunan UBER aracını çevirerek yumrukladıkları iddia edildi. Araçtan inen UBER sürücüsü ve 4 yolcusu ile taksiciler arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı girişinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, UBER sürücüsü Emrah K., uçaktan inen 3\'ü kadın 4 yolcuyu aracına aldı. Kapıları kapatıp hareket edeceği sırada taksiciler, UBER aracını çevirerek yumruklamaya başladı. Araçtan dışarı çıkan UBER sürücüsü ve 4 yolcu ile taksiciler arasında gerginlik yaşandı. Havalimanında güvenlik önlemi alan polis, araya girerek UBER sürücüsü ve 4 müşteriyi araca bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Taksicilerin yumruk atması sonucu UBER aracında hasar meydana geldiği iddia edildi. Yaşanan gerginlik anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde

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