(Görüntülü) TUZLA'DA TERSANEDEKİ BİR GEMİDE YANGIN (2)

Haber: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin gemideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor