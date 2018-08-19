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(Görüntülü) Tuzla'da kurban satış alanındaki kavgaya polis müdahalesi

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA - TUZLA'da  bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan kurban satış alanında kurban kesimini yapacak kişiler konusunda düşülen anlaşmazlık nedeniyle  

19 Ağustos 2018 19:10

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA - TUZLA\'da  bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu

Tuzla Aydınlı Mahallesi\'nde bulunan kurban satış alanında kurban kesimini yapacak kişiler konusunda düşülen anlaşmazlık nedeniyle  tartışma çıktı. Kurban satıcıları ile çadır görevlileri arasındaki gerginlik kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, TOMA ile önlem alırken kavga eden taraflara biber gazı ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

 

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