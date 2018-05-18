(Görüntülü) Tuzla'da kimyasal koku soruşturması: Biri mühendis 8 kişi gözaltında

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TUZLA\'da çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri mühendis 8 kişi gözaltına alındı. Tuzla\'da 25 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin, \"Kasten yaralama\" ve \"Çevreyi kasten kirletme\" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, kanalizasyona kimyasal madde attıkları tespit edilen 4 vidanjör şoförü, 3 şirket sahibi ve bir mühendis gözaltına alındı. Mühendisin, \"Kamu görevlisine suçu bildirmeme\" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. 1 AY ÖNCE DE DÖKMÜŞLER Kimyasal kokuya neden olan maddeyi kanalizasyona dökerek 97 kişinin etkilenmesine neden oldukları tespit edilen 4 vidanjörün, 25 Aralık 2017 tarihinden bir ay önce de aynı yere kimyasal madde döktükleri belirlendi.