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Spor

(Görüntülü) Türkiye'nin şampiyonluk hasretini bitiren Hamza'ya özel karşılama

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)   Hırvatistan'ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda 60 kilo erkekler serbest stilde Türkiye’nin 5 yıllık altın madalya hasretini sona erdiren Hamza Alaca'ya hemşehrileri Mersin'de öze

06 Temmuz 2018 18:49

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)


 

Hırvatistan\'ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda 60 kilo erkekler serbest stilde Türkiye’nin 5 yıllık altın madalya hasretini sona erdiren Hamza Alaca\'ya hemşehrileri Mersin\'de özel karşılama yaptı. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’ndan Türkiye’ye altın madalya ile dönen milli sporcu Hamza Alaca, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda karşılandı. Dünya Şampiyonu Hamza Alaca’nın uçaktan inmesiyle beraber davullar çalmaya başladı. Havalimanında ailesi ve yakınlarıyla duygusal anlar yaşayan Hamza Alaca, \"Çok duyguluyum. Anlatılmaz yaşanır, İstiklal Marşımızı dünyaya dinletmek çok büyük heyecan, çok gurur verici bir duygu. Altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Yarışmada atmosfer çok yüksekti. Hocalarımız da başaracağımıza inanıyorlardı. Rakiplerimi yenerek Allah’a şükür altın madalyayı ülkemize kazandırdım. Dünya şampiyonu olmayı da bekliyordum. Şampiyon olacağıma inanıyordum ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim\" dedi.

BABA OCAĞINDA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ

Baba Hasan Alaca ve anne Aysun Alaca da oğullarının başarısından dolayı gururlu olduklarını dile getirdi.

Şakirpaşa Havalimanı’ndan alınan dünya şampiyonu memleketi Tarsus’a götürüldü. Alaca burada kendisi için hazırlanan üstü açık otobüse bindirilerek Tarsusluları selamladı. Onlarca aracın oluşturduğu konvoyla beraber polis eskortları ve anonslar eşliğinde Mersin’in Akdeniz İlçesi’ne bağlı Huzurkent Mahallesi’nde ki baba ocağına götürüldü. Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonu Hamza Alaca’yı mahalleli havai fişeklerle ve sevinç gösterileriyle karşıladı.

 

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