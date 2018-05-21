(Görüntülü )Türkiye'nin ilk Motosiklet Akrobasi Şampiyonası tamamlandı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) Mersin\'de, Türkiye\'de ilk kez gerçekleştirilen Motosiklet Akrobasi Şampiyonası nefes kesen gösterilere sahne oldu. Merkez Toroslar ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen şampiyonaya ilgi yoğun oldu. Türkiye genelinden toplam 17 sporcunun katıldığı yarışmalarda seyir zevki yüksek anlar yaşandı. Gençlik Spor Bakanlığı, Toroslar Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Motosiklet Spor Kulübü ortaklığında hayata geçirilen şampiyonada, motosiklet kazasında hayatını kaybeden sporcular Yunus Emre ve Abidin Gül de anıldı. Şovlarla izleyenlerin coştuğu yarışmada, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından görevlendirilen jüri puanlama sistemine göre dereceye girenleri belirledi. Tehlikeli ve özel performansı ile büyüleyen Birkan Polat 539 puan alarak birinci oldu. 438 puanla Hakan Can Namlı ikinci, 360 puanla Kerim Tuna ise üçüncü oldu. Sporcular, ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Şampiyonada başarı gösteren ilk üç sporcuya 5 bin TL, 3 bin TL ve bin TL para ödülü verildi.