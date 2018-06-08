(Görüntülü) Türkiye Golf Turu'nun 8'inci ayağı başladı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK,(Antalya),(DHA) - TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya\'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu\'nun 8\'inci ayağı Antalya\'nın Serik ilçesinde başladı. Belek Turizm Merkezi\'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübü\'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 11 golf kulübünden 9\'u kadın 26 sporcu mücadele ediyor. Turnuvada profesyonel golfçüler, Ali Altuntaş, Hakan Yamaç, Hamza Sayın, Deha Özer Senay ve Şehmus Işık\'ın yanı sıra amatör golfçüler Mutlu Güner, Berk Çelik, İbrahim Tarık Aslan mücadele ediyor. Turnuva, 13 Mayıs Pazar günü sona erecek. Organizasyonun 9\'uncu ayağı 27- 29 Temmuz günlerinde Belek Turizm Merkezi\'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübü\'nde gerçekleştirilecek.