(Görüntülü) Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen \'Türkiye Altın Marka\' ödüllerinin ikincisi sahiplerini buldu. Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü aldı. Sözlü ödül töreninde yaptığı konuşmasında, \"1999 yılından beri üç dönem Ceyhan ilçesinde dördüncü dönem de Adana da Belediye başkanlığı yapıyorum. Görevde geçirdiğimin 20 yılı tamamlamak için 3,5 aylık sürem kaldı .Bu 20 yıl süre içerisinde bir zorlu koşturmaca\'nın içerisinde arkanızda size destek olan bir eş babayı,ara sıra görerek büyüyen çocuklar ve bizi büyüttüğü halde ara ara görüşen anne baba var.Türk siyaseti zor ve bu zor dönemde 4 dönem belediye başkanlığı yaptım. Halkın içerisinde olmak halktan yana bir siyasetçi olmak ve ülkenize olan inancınızla çalıştığınızda ve şehri de bu ülke insanının uygarlık seviyesinin en büyük göstergesi olarak düşündüğünüzde yaptığınız iş çok önemli ve sorumluluk gerektiriyor. Altın marka ödüllerinde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiş olmak bizim için büyük bir kıvanç kaynağıdır. Ödülü eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum\" dedi.





\"TÜRK MARKALARINI YÜCELTMEYE ÇALIŞMAK ÖNEMLİ BİR GİRİŞİMDİR\"



Ödül töreninin ardından DHA mikrofonuna konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, \"Altın marka kariyer ödülleri Türkiye de markayı öne çıkarmak açısından önemli bir ölçüde. Ben Adanalıyım. Örnek vereyim pamuk üretirsiniz 1 lira onu iplik yaparsanız 5 lira olur, kumaşa çevirirsiniz 10 lira olur onu konfenksiyona çevirirsiniz 30 lira olur ama ona birde takacak markanız varsa daha fazlası olur. Türk markalarını yüceltmeye çalışmak önemli bir girişimdir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Altın Marka Ödülüne layık görülen büyükşehir belediye başkanı olmak hoş birşey\"\" ifadelerini kullandı.







Gecede ödül alan bir diğer isimler de şöyle:



Yılın En İyi Televizyoncusu Nazlı Çelik



Yılın Türk Müziği sanatçısı Yılmaz Morgül



Yılın Televizyon markası TV 8



Yılın Ekonomi yazarı Nedim Türkmen