(Görüntülü) Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyonlar belli oldu

Erkekler\'de Fenerbahçe, Kadınlar\'da ENKA şampiyonluğa ulaştı





Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)





Turkcell Atletizm Süper Ligi\'nde 2018 yılının şampiyonları belirlendi. Bursa Atıcılar Atletizm Pisti\'nde iki gün süren müsabakaların final kademesinde Erkekler\'de Fenerbahçe Spor Kulübü, Kadınlar\'da ise ENKA Spor Kulübü ipi göğüsledi.



Erkekler\'de Fenerbahçe Spor Kulübü, 288 puan ile ligi şampiyon olarak noktalarken; ENKA Spor Kulübü 284 puanla ikinci, Galatasaray Spor Kulübü ise 204 puanla üçüncü oldu. Kadınlar\'da ise ENKA Spor Kulübü, 294.5\'lik puanıyla ligi şampiyon bitirdi. 271.5 puanıyla Fenerbahçe Spor Kulübü ikinci, 196 puanıyla da Beşiktaş Jimnastik Kulübü üçüncü oldu. Erkekler\'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve Bursaspor Kulübü Derneği, Kadınlar\'da ise Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü ve Anadolu Gençlik Spor Kulübü son 2 sırayı aldıkları için bir alt lige düştü.



Öte yandan Bursa Valisi İzzettin Küçük, son Avrupa Şampiyonu Ramil Guliyev\'in 200 metre yarışını yakından takip etti. Vali Küçük, yarış sonrası Ramil Guliyev ile sohbet ederek, sporcuyu başarısından dolayı kutladı.



Dereceye giren takımlar, seremoni ile birlikte kupalarına da kavuşurken sporcular büyük sevinç yaşadı. Turkcell Atletizm Süper Ligi final kademesi sonuçları ise şöyle:



ERKEKLER:



1. Fenerbahçe SK (288)



2. ENKA SK (284)



3. Galatasaray SK (204)



4. B.B. Ankaraspor (139)



5. Üsküdar Belediyesi SK (137)



6. Ankara BŞB EGO Spor Kulübü (131)



7. Kocaeli BŞB Belediye Kağıtspor (129)



8. Bursaspor Kulübü Derneği (123)



KADINLAR:



1. ENKA SK (294.5)



2. Fenerbahçe SK (271.5)



3. Beşiktaş JK (196)



4. Bursa BŞB (168)



5. B.B. Ankaraspor (153)



6. Eskişehir Anadolu Üni. G.S.K. (147)



7. Üsküdar Belediyesi SK (136)



8. Anadolu Gençlik SK (55)