(Görüntülü) Turizmci ve esnaf çifte bayram yaşadı

Ali GÜNDOĞAN-Mehmet ÇİL-Nilüfer DEMİR-Sedat ÜNAL/MARMARİS, DATÇA, BODRUM, FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın turistik ilçelerinde 9 günlük Kurban Bayramı yoğunluğu, turizmci ile esnafa çifte bayram yaşattı. Turizmciler, en son 2 yıl önce böyle bereketli bayram geçirdiklerini belirtti. Tesislerde yüzde 100 doluluğa ulaşılırken, yoğun talep üzerine ek yataklar koyuldu. İşletmeciler, çaresiz kaldıklarında kendi odalarını bile tatilcilerin hizmetine sunduklarını söylerken, esnaf da hareketlilikten memnun kaldığını dile getirdi.



Kurban Bayramı tatili için Muğla\'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Gökova, Göcek, Dalyan ve Datça gibi turistik bölgelerini tercih edenler, turizm sektöründeki işletmecilerin yüzünü güldürdü. Bayram tatilcilerinin bu bölgelerden ayrılmaları ardından turizmci ve esnaf, bayramdaki yoğunlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayram tatilinde Muğla ve yöresini tercih eden tatilcilere teşekkür edip, \"Ayaklarına sağlık\" diyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, şunları söyledi:



\"Çok meşakkatli 9 günlük bayram tatili sonucunda ortaya güzel bir resim çıktı. Tatilciler arkalarında çöp dağları bıraktılar ama bir daha ki sefere sürdürülebilir çevre turizmin önemini anlayacaklardır. Bizler için turizm sezonu ve bayram bereketli geçti. Sıkıntılı yıllarımız sonrası Güney Ege Bölgesi ve Türkiye ekonomisine bayram tatili ciddi ekonomik katkı sağladı. Çok kısa süre içinde Muğla çevresinde 10- 15 milyon tatilci ağırlamak dünya da kimseye nasip olmayacak bir durum. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı\'nda bu bayrama yaklaşan yoğunluk yaşamıştık. Uzun yıllar özlediğimiz bir tabloydu. Bu ikincisi olan tarihi bir kalabalıktır. Bu kalabalığın altında başarı ile kalktık. Dünyanın 6\'ncı turist kabul eden ülkesiyiz. Bu bayramda iş tecrübemiz ve bilgi birikimimizle misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Kaza ve bela olmadan bayram tatilini bitirdik. Ağırladığımız misafirlerimiz ve bizler çok memnunuz. Bundan sonra bayramda yaşanan eksiklikleri göz önüne alıp yapacağımız değerlendirmelerle daha iyi hizmet etmeye çalışacağız.\"



\'28 YILDIR İLK DEFA BU KADAR ALIŞVERİŞ YAPAN TATİLCİ GÖRDÜM\'



Marmaris\'teki 4 yıldızlı otelin genel müdürü Salim Akçay da \"Bayram öncesi yoğunluk olacağını bildiğimiz için tedbirlerimizi almıştık. \'Rezervasyonsuz gelmeyin\' ve \'Otellerden boş, oda teyidi alarak gelin\' gibi uyarı ve duyurularımız olmuştu. Bayram süresi çok yoğun geçti. Beklenen de daha fazla kalabalık oluştu. 2 yıl önce Ramazan Bayramı\'nda böyle bir kalabalık mevcuttu. Yaşanmış tecrübe olunca misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık\" dedi.



Kapalı Çarşı\'da deri ve giyim mağazası işleten, aynı zamanda yeminli tercüman olan Bülent Ünver, \"Esnaf olarak bayramda ilçemize gelen tatilcilerden çok memnun kaldık. Oldukça iyi bir kalabalık vardı. Yerli turistler, çarşımızda yoğun alışveriş yaptı. 28 yıldır esnaflık yapıyorum; ilk defa bu kadar kalabalık ve alışveriş yapan tatilci gördüm. Tatilcilerin Marmaris\'i tercih etmesi ve alışveriş yapması yüzümüzü güldürdü\" diye konuştu.



KENDİ YATAKLARINI DAHİ TATİLCİLERE VERDİLER



Datça\'da ise 9 günlük bayram tatilinde, otellerdeki doluluk oranları yüzde 100\'lere ulaşırken, artan talep karşısında soruna ek yataklarla çözüm arayan işletmeciler, çaresiz kaldıklarında kendi odalarını bile tatilcilerin hizmetine sundu. Sadece otelciler değil, gözlemecinden restoran işletmecilerine, dondurmacıdan mısırcıya kadar hemen herkes, yoğun turizm hareketliliğinden payını aldı. Datça\'da 16 yıldır yaz aylarında plajlarda çalışan Bahadır Arslanbek (33), böylesi yoğunluğun hiçbir zaman olmadığını söyledi. 24 Haziran seçimleri ve döviz kurundaki artışa rağmen turizmin tavan yaptığını kaydeden Arslanbek, \"Datça\'da hiç olmadığından fazla bir kalabalık vardı. Tatilcilere de hak vermek gerekiyor ama kış ayları da Datça\'da mükemmeldir. Ekim- kasım ve aralık aylarını da denemelerini tavsiye ediyorum\" dedi.



Datça\'daki plajda gözleme yapıp, satarak geçimini sağlayan 4 çocuk annesi Dudu Art (67) ise Kurban Bayramı tatilinde hiç olmadığı kadar iş yaptığını belirterek, \"Sezon başında biraz endişeliydik. \'Acaba bu sezon nasıl olacak?\' diye düşünüyorduk. Bayram tatili yüzümüzü güldürdü. Çok yoğun günler geçirdik. Krize inat, turizmde rekor kırıldı\" diye konuştu.



Datça\'nın genç otel işletmecilerinden Özge Atalay (31) ise 9 günlük yoğun bayram temposunun geride kaldığını dile getirerek, \"Datça, bayramda inanılmaz kalabalıktı. Plajlarda şezlong bulunamadı, akşam restoranlarda ise yemek yiyecek yer kalmadı. Datça, yaşanan ekonomik zorluklara rağmen kapasitesinin çok üzerinde bir taleple karşı karşıya kaldı. Gönül ister ki bu yoğunluk tüm bir sezona yayılsın. Datça sadece \'deniz-kum-güneş\' demek değil. Doğasıyla iklimi ile iki ay haricinde belki de dokuz ay süreyle gelinebilecek güzelliklere sahip. Bayram tatilleri dışında da misafirlerimizi daha verimli ağırlamak isteriz. Keşke, 9- 10 günlük periyotlara sıkışmadan rahatça tatil yapabilecekleri diğer günlerde de buraya gelseler\" dedi.



BODRUM\'DA 2 MİLYONA YAKIN TATİLCİ AĞIRLANDI



Bayram tatilinde yaklaşık 2 milyon tatilcinin geldiği Bodrum\'da da hem esnaf hem turizmci yoğunluktan memnun kaldı. Son 2 yılın en hareketli bayramının yaşandığı Bodrum\'da esnaf ile turizmci, gelecek bayramların daha hareketli ve dolu olacağını savundu. Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, Bodrum\'da bayramın iyi geçirildiğini, doluluğun hem otelciyi ve hem esnafı memnun ettiğini söyledi. Kavala, \"Bayram herkes açısından iyi geçti. Çünkü yoğunluk vardı, doluluklar yüzde 100 seviyesindeydi. Yunan Adaları\'ndan gemiler, feribotlar geldi, gitti. Çarşı çok doluydu, trafik çok yoğundu\" diye konuştu.



\'2 YILDIR BODRUM\'DA BÖYLE BAYRAM YAŞANMAMIŞTI\'



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan ise bayram yoğunluğunun acentecileri mutlu ettiğini ve gelecek bayramlarda da aynı doluluğu beklediklerini belirterek, şunları söyledi:



\"Bodrum hakkında çıkarılan \'Bodrum pahalı\' söylentilerinin gerçeği yansıtmadığına inanıyorum. Ama genel olarak bayramda yaşanan yoğunluktan da turizmdeki gidişattan da memnunuz. Misafirlerin de memnun ayrıldığına inanıyoruz. 2 yıldır Bodrum böyle bir bayram, böyle bir doluluk yaşamamıştı. Biz kendi elimizdeki donelere bakıyoruz. Havaalanından gelen yolcu sayısı, transferi yapılan yolcu sayısı, otellerdeki doluluk verileri gibi. Bunlara baktığımız zaman genel itibarıyla iyi bir bayram geçti. Bu doluluk bayram sonrasında da devam ediyor. Bu durum da bizi sevindiriyor. Seçimler nedeniyle vatandaşlar haziran ayındaki tatil planlarını ağustos ve eylüle kaydırmış olabilir. Bu şekilde devam edecek görünüyor, bu sevindirici. Bayram beklenilenden iyi karşılandı. Sorun yaşanmadan, gayet güzel bayram geçirdik. Bundan sonraki bayramlar için iyi bir hazırlık oldu. Çünkü bundan sonra da bayramların böyle dolu geçeceğine inanıyorum.\"



\'DOLULUK, ESNAFIN İŞLERİNE AYNI ORANDA YANSIMADI\'



Bodrum Esnaf ve Sanayicileri Derneği Başkanı Emre Köroğlu, bayramda Bodrum\'un dolu olduğunu; ancak esnaf açısından bakıldığında doluluğun alışverişe yansımadığını söyledi. Köroğlu, Bodrum\'un kış değil; yaz nüfusunun dikkate alınarak, altyapı yatırımlarının da bir an önce yapılmasını istedi. Köroğlu, \"Bayram, esnafımız açısından çok yoğun geçti. Bu yoğunlukta Bodrum esnafı en iyi hizmeti vermeye çalıştı. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta Bodrum\'un altyapı ve üstyapı çalışmalarına bir an önce hız verilmesinin gerekliliği. Yatırımların bu noktada yalnızca kışlık 160 bin nüfus olarak değerlendirilmemeli. Bodrum gibi turizm bölgelerinin çok daha özel bir statü içerisinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu sene gündemde olan konu bir de fiyat dengesizliği oldu. Bizim açımızdan yanlış bir algı. Bu noktada yerli turist bazında bakıldığı zaman \'Bodrum çok pahalı\' algısının olmadığının da altını çizmek gerekiyor. İstanbul\'da neyi, nerede hangi bütçelerle yiyebiliyorsak Bodrum\'da da restoranlarda aynı potansiyeli bulmak mümkün. Kurban Bayramı\'nı da çok büyük bir yoğunluk içerisinde geçirdik. Önümüzdeki yılların da aynı şekilde olacağı kanaatindeyim. Ama bizim de hazırlığımızı yapmamız gerekiyor\" diye konuştu.



Köroğlu, tatilci yoğunluğuna bakıldığında yüzde 300- 400 oranında artışa rağmen bunun, esnafın işlerine bu oranda yansımadığını kaydetti.



FETHİYE\'DE TURİZMCİLER İLE ESNAFA ÇİFTE BAYRAM



Fethiye\'deki turizmciler de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde çifte bayram yaşadıklarını, sektöre canlılık geldiğini söyledi. Fethiye\'de tatil boyunca tüm tesislerde yüzde 100 doluluğa ulaşılırken, otel, motel ve pansiyon bulamayanlar ya otomobillerinde ya da kurdukları çadırlarda kaldı. Kumburnu Tabiat Parkı Plajı\'nı 9 günlük tatilde 100 bin tatilcinin ziyaret ettiği kaydedildi. Ayrıca yamaç paraşütü şirketleri de yoğunluk yaşadı. Babadağ\'da, 9 gün boyunca, hava güzel olduğunda yapılan uçuşlarla paraşüt şirketleri, en bereketli bayramı yaşadı. Tatil boyunca Ölüdeniz\'e turist akını nedeniyle kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Otoparklar yetmeyince yol kenarlarında kilometrelerce araçlar dizildi.



Fethiye Otelciler Birliği Başkanı (FETOB) Bülent Uysal, \"En bereketli bayramı geçirdik. Oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yer bulamayanlar araçlarında geceledi. 3 günlük trafik sıkışıklığı yaşadık. Bundan da şikayetçi değiliz. Turizmcilerin yüzü güldü. Güzel bir bayram geçirdik. Fethiye\'yi tercih eden misafirlerimizi sürekli Fethiye ve Ölüdeniz\'e gelmelerini arzuluyoruz. Yıl boyunca Fethiye yerli turistin cazibe merkezi olma özelliğine sahiptir\" dedi. Ölüdeniz Kumburnu Tabiat Parkı İşletme Müdürü Halil Gören de ilk kez böylesine bereketli bayram yaşadıklarını vurgulayarak, \"Yerli turist ağırlamada rekora gittik. Kumburnu Tabiat Parkı\'nı hemen her gün 10 bin kişi ziyaret etti. Yerli tatilcilerimizin bu bereketi Fethiye ve ülke ekonomisine büyük bir nefes oldu. Müşterilerimizi şikayetsiz ve sorunsuz ağırlamaktan dolayı mutlu olduk. Hala yerli ziyaretçilerimiz var\" diye konuştu.