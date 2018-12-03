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Spor

(Görüntülü) Turgutluspor 3 Aralık'ta Ümit'i unutmadı

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3

03 Aralık 2018 22:45

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Turgutluspor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde takıma gönül veren down sendromlu Ümit Akkuş\'a jest yaptı. Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bucaspor maçı hazırlıklarına başlayan Turgutluspor\'da futbolcular tesislere gelen Ümit\'e pasta kesti. Teknik ekip ve personelin de yer aldığı organizasyonda duygulu anlar yaşayan Ümit Akkuş pastasındaki mumları üfledi. Takımın iç sahadaki her maçına gelen, maçların ardından galibiyetleri sahada futbolcularla kutlayan Ümit, Bucaspor karşılaşması için galibiyet sözü aldı. Teknik direktör Ahmet Duman, Ümit\'in kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, “Biz maçlarımızı hiç kaçırmayan, takımımıza gönülden bağlı olan Ümit\'i böyle bir etkinlikle mutlu etmek istedik\" diye konuştu.

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