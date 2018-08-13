(Görüntülü) TURGUTLU'DA HER OKULA BİR KÖPEK

Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, \'Benimde Okulum Var\' adı altında düzenlenen proje kapsamında, hayvan barınağındaki sokak köpekleri fiziki durumu yeterli okullar tarafından sahiplendirilmeye devam ediliyor. Öğrenciler yaz tatilinde de sahiplenilen köpeklerin bakımını yapıp, birlikte oyunlar oynuyor. Projeyle öğrencilere hayvan sevgisi aşılanmaya çalışılırken, can dostlarının da barınaklardan kurtarılıp, okul bahçelerindeki kulübelerinde daha özgür bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri hedefleniyor. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı\'nın ortalarında \'Benimde Okulum Var\' adı altında örnek bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında Turgutlu Hayvan Barınağı\'ndaki sağlık durumları iyi olan, aşıları yapılmış 8 sokak köpeği, ilçedeki fiziki durumları yeterli okullar tarafından sahiplendirildi. Artık yeni yuvaları okul bahçelerine konulan kulübeler olan can dostlarının bakımı ise öğrenciler tarafından yapılıyor. Bazı öğrenciler tatilde olmalarına rağmen her gün okula gelerek, köpeğin mama ve suyunu verip, bakımlarını yapıyor. Öğrenciler, okul bahçesinde çeşitli oyunlar da oynadıkları can dostları ile keyifli vakitler geçiriyor. Asıl amacın sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi olan proje kapsamında, bir diğer amacın da öğrencilerin hayvan sevgisi, merhamet, birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek olduğu belirtildi. Projeyle ilgili bilgi veren Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, \"Barınaktaki, bu hayvanlarımızı okullarımıza sahiplendirerek, yeni yuvaya kavuşturuyoruz. Projemiz şu an güzel bir şekilde, sağlam adımlarla ilerliyor. Çünkü bizim için bu projede süreklilik önemli. Eğer sürekliliği olmazsa hem hayvanlar hem de öğrenciler için üzücü bir durum olabilir. Yeni eğitim ve öğretim yılında 2 okulumuz daha bu köpeklerden sahiplenecek. Böylece ilçedeki okular tarafından sahiplenilen köpek sayımız 10\'a ulaşacak. Sahiplendirilen hayvanların her hafta düzenli olarak hem bizim hem de proje içerisinde yer alan kurumların yetkilileri tarafından kontrol ediliyor. Bu köpeklerimizin mama ihtiyaçlarının ise özel bir firma tarafından karşılanıyor\" dedi. Köpek sahiplenen okulların öğrencilerinin hayvanlara karşı ilgisinin olumlu yönde geliştiğini dile getiren Sallıtepe, \"Öğrencilerimizin okulların sahiplendiği bu hayvanlara ilgisi düşündüğümüzden çok daha iyi oldu. Aileler, çocuklarını hayvanlardan korkacak şekilde yetiştirmemeli. Çocuklarına hayvan sevgisini ve merhameti aşılamalılar\" dedi. \"SOKAK HAYVANLARIMIZ OKULLU OLDU\" Turgutlu Hayvan Barınağı\'ndaki köpeklerin artık okullu olduğunu belirten MHP\'li Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, \"Okulların sahiplendiği bu hayvanlarımızın Belediye olarak kulübelerini temin ediyoruz. Ayrıca, bu hayvanların aşı ve diğer bakımlarını da yapıyoruz. Dileğimiz, herkesin bu projeyi örnek alması\" dedi. Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez de proje ile Türkiye\'de son aylarda artan hayvanlara şiddet olaylarına karşı bir farkındalık yaratmak istediklerini belirtip, \"\'Ağaç yaşken eğilir diye bir atasözü vardır. Bu proje ile çocuklarımıza küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamış oluyoruz. Amacımız, neredeyse hemen hemen her gün duyduğumuz hayvana şiddet haberlerinin önüne geçmek\" diye konuştu. ÖĞRENCİLER SOKAK HAYVANLARINDAN MEMNUN Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarım Bölümü 11. sınıf öğrencisi Özge Başer de proje çerçevesinde okullarında hayvan korkusu olan arkadaşının kalmadığını belirti, \"Bir köpekle birlikte aynı okulda yaşamak farklı ve güzel bir duygu. Her teneffüs onunla birlikteyiz. Artık onun sayesinde ister istemez başka sokak hayvanlarıyla da yakın olmaya başladık\" diye konuştu. Kader Karavel de bu yıl mezun olduğu Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne her gün gelerek okulunun sahiplendiği köpekle ilgilendiğini belirtip, \"Sokak hayvanları da bizim arkadaşımız. Onlarında bir can olduğunu unutmamız gerekir. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında her teneffüs onunla beraber olduk. Kimi zaman derslere aldığımızda oldu\" dedi.