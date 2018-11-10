(Görüntülü) Turgutlu Belediyespor'dan 10 Kasım'a özel anma

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) Turgutlu Belediyespor, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikal edişinin 80\'inci yıl dönümünde farklı bir etkinliğe imza attı. Turgutlu Belediyespor\'un sporcuları, Atatürk\'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05\'te temsili bir koreografi yaparak Ata\'ya olan özlem ve saygısını sergiledi. 10 Kasım dolayısıyla bir araya gelen 80 kişilik bir ekip, hazırladıkları koreografiyle ortaya muhteşem bir görüntü çıkardı. Kırmızı-siyahlılar, saat kadranı şeklinde yan yana dizilip Ata\'nın vefat ettiği saat olan 09.05\'i oluşturdu. Tüm sporcuları kutlayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, \"Irlamaz Futbol Tesisleri\'nde bir araya gelen sporcularımız, eğiticilerimiz, tesis çalışanlarımız ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelimiz ile birlikte 80 kişilik ekip Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü farklı bir sosyal proje ile andılar. Hayata gözlerini yumduğu 9.05\'i koreografi ile ölümsüzleştirdiler. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü özlem, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Emanetlerinin yılmaz bekçisiyiz\" diye konuştu.