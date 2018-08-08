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(Görüntülü) Tünelde otomobil alev aldı, zincirleme kaza meydana geldi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'nun Perşembe ilçesinde, tünelde bir araç aniden alev aldı

08 Ağustos 2018 22:00

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'nun Perşembe ilçesinde, tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, can kaybı ve yaralanma olmadı. Ordu\'nun Peşembe ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik Tüneli içinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Alevleri gören 4 araç sürücüsü, kontrolünü yitirdi, zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Alev alan otomobil yapılan müdahale ile söndürüldü. FOTOĞRAFLI

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