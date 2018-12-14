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(Görüntülü) Tunceli'de, mağarada saklanan PKK'lı teröristlere operasyon (3)

Ferit DEMİR/ TUNCELİ, (DHA) OPERASYON SÜRÜYOR Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki sarp ve kayalık alandaki mağarada saklandıkları belirlenen 6 kişi oldukları tahmin edilen, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik karadan ve havadan düzenlenen operas

14 Aralık 2018 22:21

Ferit DEMİR/ TUNCELİ, (DHA) OPERASYON SÜRÜYOR Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki sarp ve kayalık alandaki mağarada saklandıkları belirlenen 6 kişi oldukları tahmin edilen, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik karadan ve havadan düzenlenen operasyon devam ediyor. Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki Tunceli- Ovacık yolunun 35\'inci kilometresinde yer alan, sarp kayalık ve ormanlık alandaki çatışmanın sürdüğü belirtildi. Çatışma bölgesine gönderilen takviye askerler helikopterden inerken görüntülenirken, teröristlerin kaçış güzergahının da güvenlik kordonuna alındığı ifade edildi.

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