(Görüntülü) Tüm acil hizmetler '112' çatısı altında

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- TÜRKİYE genelinde hizmet veren tüm acil ihbar hatlarının 112 Acil Çağrı Merkezinde toplanması işlemleri ile ilgili İtfaiye, AFAD, acil sağlık, jandarma, orman ve polis hatları tek bir numarada birleştirildi. Ülkenin tamamına yayılması proje kapsamında Sivas\'ta sistem başarılı şekilde yürütülüyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde hizmet veren tüm acil ihbar hatları 112 çatısı altında birleştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezinde karşılanması işlemleri ile ilgili İtfaiye 110 hattı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 122 hattı, Sağlık 112 ve 132 hatları, Jandarma 156 hattı, Orman 177 hattı ve Emniyet 155 hattı tek bir numarada birleştirildi. Ülkenin tamamına yayılması proje kapsamında Sivas\'ta sistem başarılı şekilde yürütülüyor. Tek merkeze gelen çağrılar, polis, itfaiye, ambulans gibi ilgili alanlara yönlendirilerek kısa sürede müdahale sağlanıyor. Ayrıca doğal afet veya aksaklıklarda kullanılmak üzere hazırlanan 112 Veri Merkezi de sisteme entegre edildi. Merkezde ilk olarak çağrıların ön kabulü yapılarak daha sonra ilgili birimlere iletilmesi ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon kurulması sağlanıyor. 13 doktorun da görev aldığı merkezde arayanlara tıbbi destek de sağlanıyor. Son teknolojinin kurulu olduğu çağrı merkezinde, çağrının yapıldığı adresin konumu da anında tespit ediliyor. Çağrılar en kısa sürede cevaplanarak, ihbarlar ilgili kurumlara iletilip vakalara en kısa sürede ulaşım sağlanıyor.



ÇAĞRI MERKEZİ 24 İLDE AKTİF HALDE



Merkez hakkında bilgi veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakkı Polat, 112 Çağrı Merkezlerinin Türkiye\'de Avrupa Birliği projesi olduğunu belirtti. Hizmetin ilk pilot il olarak ilk Antalya\'da başladığını söyleyen Polat, \"İlk önce pilot il olarak Antalya\'da başlamış sonra Isparta\'da başlamış daha sonra 8 ilimizde Sivas\'ta ikinci etapta faaliyete geçmiştir. Şuanda Türkiye\'de 24 tane il aktif olarak çalışmakta ve 8 ilde çalışmaya başlamak üzere sonuna kadar 48 ilde yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Merkezimizde sağlık, itfaiye, polis, jandarma, AFAD, Orman birimleri mevcuttur. Buradaki işleyiş, vatandaş tarafından acil bir çağrı yapıldığında öncelikle çağrı alıcı personelimiz, çağrıyı karşılamakta. Daha sonra gerçek ve gerçek olmayan çağrılar burada ayıklanarak hangi kurumu ilgilendiriyorsa o kurumlara bilgisayar üzerinden yönlendirme yapılmaktadır. İlgili kurumlarda müdahalelerini sahadaki ihtiyaçlara göre yapmakta, acil yardım çağrıları bu şekilde cevap bulmaktadır\" dedi.



\'TEK NUMARADA TEMEL AMAÇ BİLİNİLİRLİK OLMASI\'



Acil hizmetlerin tek numarada toplanmasını değerlendiren Polat, \"Tek numarada toplanmasının avantajları oldu. Bu avantajlar vatandaşlardaki kafa karışıklığı, hangi durumlarda hangi numarayı araması gerektiği gibi panik halinde yaşanabilecek zorluğu gidermeye yardımcı oluyor. Her halükarda 112 numarasının aranmasıyla vatandaşa acil yardım ulaşmaktadır. Temel amaç bilinirlik olması\" diye konuştu.



Günlük çağrı sayısı hakkında da bilgi veren Polat, \"Aldığımız çağrılar mevsimsel olarak, günün koşullarına göre değişim göstermektedir. Ortalama günlük 3 bin civarında çağrı almaktayız. Örneğin aylık olarak Haziran ayında 82 bin adet çağrı almışız, Temmuz ayında 93 bin çağrı almışız. Temmuz ayında 58 bin gereksiz çağrı var, bunun 38 bini de gerçek çağrı. Yine Haziran ayında 50 bin asıl, 32 bin de gerçek çağrı yaklaşık yüzde 60-65 civarında bir orana tekabül ediyor\" ifadelerini kullandı.



\'ASILSIZ ÇAĞRI YÜZDE 60-65 CİVARINDA\'



Asılsız çağrıların işleyişi olumsuz etkilediğini, bu oranın yüzde 60-65 civarında olduğunu aktaran Polat, \"Burada vatandaşın bilinçli olması lazım. Asılsız çağrı yüzde 60-65 civarlarında halen devam etmektedir. Teknik alt yapı personelle bunlara cevap verilmekle birlikte en sıkıntılı konusu aynı anda gerçekten de acil yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların buraya ulaşması ya gecikmekte ya da ulaşamama gibi durumları söz konusu olmaktadır. Bu nedenle sıkıntılı bir durumdur. Gereksiz yere arama yapan vatandaşların duyarlı olması bu konuda önemlidir. Kendi yakınları anneleri, babaları, kardeşleri hatta kendileri bil acil yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu insanımıza yardım amacıyla kurulan bir sistemdir. Bu sistemi bozmak manasına gelmektedir. Gereği gibi işleyemez hale getirmeye sebep olmaktadır. Bunlardan vatandaşın duyarlı olarak vazgeçmesini istiyoruz. Asılsız ihbarın güncel olarak cezası 345 lira olarak uygulanıyor. 22 kişiye bunu uyguladık. Bu cezayı da bir iki seferde uygulamıyoruz. Çok sık ısrarla asılsız ihbar verenlere bu cezayı uyguluyoruz. Tekrarı halinde ceza katlanarak devam ediyor\" diye konuştu.



\'ASILSIZ ÇAĞRILARIN GENELİ TELEFONLARIN ÇOCUKLARA VERİLMESİ\'



Asılsız çağrıların genelinde küfür ve çocukların araması olduğunu söyleyen Polat şöyle dedi:



\"Asılsız çağrılarda genellikle küfür, çocuk araması gibi kendisine ulaşılamayacağını zannetme gibi ergenlerin aramaları, psikolojisi bozuk olanların, sarhoşların, kontörlü telefondan aranma gibi en yüksek miktarı da akıllı cep telefonlarını veya normal cep telefonların sim kartı olsun olmasın çocuklara oyun aracı olarak veriliyor. Buradan da oldukça sık çağrı almaktayız. Çocuklara oyun aracı olduğunda tuşlara tıkladığında acil çağrı yapmaktadır. Daha çok bu önemli bir durum oluşturuyor. Asılsız çağrıları kurumlara yönlendirmiyoruz, orada kapatıyoruz. Çok sık şekilde arayan olursa kara listeye alınabiliyor. Sistemimiz buna müsait. 5 dakika 10 dakika arayla gereksiz yere arayanlar olabiliyor. Saplantı haline getirmiş, artık günlük bin çağrıya çıkanlar olabiliyor. Bu tip durumlarda kara listeye alarak çağrısını engelleyebiliyoruz. Ama çok tercih ettiğimiz şey değil, aşırı ısrarlı olursa bunu yapıyoruz.\"



\'ARABASININ ANAHTARINI RÖGARA DÜŞÜREN 112\'Yİ ARIYOR\'



Çağrı merkezine gelen ilginç çağrılar hakkında da örnekler veren Polat, \"Çok ilginç çağrılar geliyor. Vatandaş acil bir duruma düştüğünde her durumda burayı arıyor. Vatandaş gecenin bir yarısı evinin ve arabasının anahtarını rögara düşürüyor. Gece yarısı buradan yardım istiyor. Aslında SİBESKİ\'yi arayıp oradan yardım istemesi lazım. Bu gayet ilginç bir şey. Vatandaşlar özellikle hayvanlar konusunda çok hassas olabiliyor. Hayvanların ayağının kırılması, bir yere düşmesi gibi konularda çok fazla arayanlar oluyor\" dedi.

