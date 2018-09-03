(Görüntülü) TÜFAD'dan Burdur'da futbol şenliği

Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Burdur Şubesi tarafından U9 ve U10 Futbol Şenliği düzenlendi. Kışla Stadı\'nda düzenlenen U9 ve U10 Futbol Şenliği\'ne Burdur, Isparta ve Antalya\'dan 12 takım ve 200\'ün üzerinde futbolcu katıldı. TÜFAD Şube Başkanı Özcan Yıldırım, \"Geleneksel olarak her sene yaptığımız TÜFAD Futbol Şenliğimizi bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilişkilendirerek Zafer Kupası şeklinde Burdur, Isparta ve Antalya\'dan 12 takımın katılımıyla gerçekleştiriyoruz\" dedi. Yıldırım, amaçlarının 9 ve 10 yaşındaki çocukların oyun kurallarını öğrenmeleri, fair play ruhu ve futbolun dostluk, kardeşlik olduğunu anlamalarını sağlamak olduğunu kaydetti.