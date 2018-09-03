T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) TÜFAD'dan Burdur'da futbol şenliği

Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Burdur Şubesi tarafından U9 ve U10 Futbol Şenliği düzenlendi

03 Eylül 2018 19:01

Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Burdur Şubesi tarafından U9 ve U10 Futbol Şenliği düzenlendi. Kışla Stadı\'nda düzenlenen U9 ve U10 Futbol Şenliği\'ne Burdur, Isparta ve Antalya\'dan 12 takım ve 200\'ün üzerinde futbolcu katıldı. TÜFAD Şube Başkanı Özcan Yıldırım, \"Geleneksel olarak her sene yaptığımız TÜFAD Futbol Şenliğimizi bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilişkilendirerek Zafer Kupası şeklinde Burdur, Isparta ve Antalya\'dan 12 takımın katılımıyla gerçekleştiriyoruz\" dedi. Yıldırım, amaçlarının 9 ve 10 yaşındaki çocukların oyun kurallarını öğrenmeleri, fair play ruhu ve futbolun dostluk, kardeşlik olduğunu anlamalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADANBURDURDHA Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği TÜFAD BurdurU9U10 FutbolKışla StadıBurdur IspartaAntalyaTÜFADBaşkanıYıldırımTÜFAD FutbolAğustos Zafer BayramıZafer Kupası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24