(Görüntülü) TSK'dan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü anısına klip
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu öncülüğünde düşman işgalinden kurtuluşunun 100
15 Eylül 2018 12:25
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'nün Kafkas İslam Ordusu öncülüğünde düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü ile ilgili sosyal medyadan bir klip yayınladı. Klipte Türk ve Azerbaycan ordularının tören geçişleri yer aldı.
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