(Görüntülü) TSK'dan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü anısına klip

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'nün Kafkas İslam Ordusu öncülüğünde düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü ile ilgili sosyal medyadan bir klip yayınladı. Klipte Türk ve Azerbaycan ordularının tören geçişleri yer aldı.