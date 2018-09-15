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(Görüntülü) TSK'dan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü anısına klip

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu öncülüğünde düşman işgalinden kurtuluşunun 100

15 Eylül 2018 12:25

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'nün Kafkas İslam Ordusu öncülüğünde düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü ile ilgili sosyal medyadan bir klip yayınladı. Klipte Türk ve Azerbaycan ordularının tören geçişleri yer aldı.

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