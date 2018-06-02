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Dünya

(Görüntülü ) Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un İle 12 Haziran'da Görüşeceğini Duyurdu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planan görüşmenin 12 Haziran tarihinden Singapur'da gerçekleştirileceğini duyurdu

02 Haziran 2018 02:33

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planan görüşmenin 12 Haziran tarihinden Singapur\'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Trump\'ın açıklaması, Kuzey Kore liderinin sağ kolu olarak görülen Kim Yong-chol ile oval Ofis\'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi. Trump, 12 Haziran\'da gerçekleştirilecek görüşmenin \"bir başlangıç\" olacağını söyledi ve ekledi, \"Bence bu çok başarılı bir görüşme olacak.\" Kim Yong-chol\'un Washington ziyareti, kendisi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo\'nun \"İki ülke arasındaki ilişkiler konusunda çok önemli bir zamandayız ve bu fırsatı kaçırmak üzücü olur\" açıklamasının ertesi gününde gerçekleşti.

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