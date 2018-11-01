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(Görüntülü) Transit gemi geçişlerine tek yönlü açıldı

Mustafa SUİÇMEZ ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatılan boğaz, sisin etkisini kaybetmesinin ardından saat 10

01 Kasım 2018 16:27

Mustafa SUİÇMEZ ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE\'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatılan boğaz, sisin etkisini kaybetmesinin ardından saat 10.30 itibarıyla Marmara\'dan Ege\'ye doğru tek yönlü olarak açıldı. Boğaz girişinde bekletilen gemiler, sırayla Çanakkale Boğazı\'na alınmaya başlandı. Öte yandan sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale- Eceabat, Gelibolu- Lapseki, Gelibolu- Çardak feribot seferleri de yeniden yapılmaya başlandı.

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