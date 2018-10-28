(Görüntülü) Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Engin ÖZMEN- Ruhan YALÇIN- Mehmet YİRUN/EDİRNE, TEKİRDAĞ, (DHA)- 29 EKİM Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'ndeki çelenk sunma törenleriyle başladı. Edirne\'deki tören Atatürk anıtındaki yapılırken, törene Edirne Valisi Günay Özdemir, İYİ Parti Edirne milletvekili Orhan Çakırlar, 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksek Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Dışişleri Bakanlığı Edirne temsilcisi Volkan Türk Vural, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı. Valilik, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı\'nda bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tekirdağ\'daki tören, valilik bahçesinde Atatürk Anıtı\'nda yapıldı. Törene Vali Mehmet Ceylan, Tekirdağ Ak Parti milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP milletvekili İlhami Özcan Aygun, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlandı. Törende şeref defterini imzalayan Vali Mehmet Ceylan, Cumhuriyetin gurur ve iftihar kaynağı olduğunu ifade ederek, \"Aziz Atatürk, Başkanlığınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilan ettiği, milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda gurur ve iftihar kaynağımız olan Cumhuriyetimiz, bugün 95. yılına ulaştı. Önderliğinizde Kurtuluş Destanını yazan milletimiz, Türkiye’yi \'muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma\' hedefi doğrultusunda sarsılmaz bir irade ve kararlılıkla ilerlemektedir. Bir asra yaklaşan Cumhuriyetimizin kazanımları sayesinde bugün Türkiye’nin, her alanda yükselen ve dünyada daha çok söz sahibi olan bir ülke haline gelmesinin gururunu yaşıyoruz\" yazdı. RESMİ TÖREN SONRASINDA PARTİLER ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYDU Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki Atatürk Meydanı\'nda yapılan törene ise Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5’inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Sarıkut, askeri erkan, daire amirliği ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Kaymakamlık, Kolordu ve Belediye başkanlığı çelenkleri anıta sunulmasının ardından burada tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sona erdi. Resmi törenin sona ermesiyle CHP Çorlu İlçe başkanlığı, AK Parti İlçe Başkanlığı ve İYİ Parti Çorlu İlçe Başkanlığı çelenklerini koymak için adeta bir birileriyle yarıştı. Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinde, Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. yılı kutlamaları Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması ile başladı. İnönü Caddesi üzerindeki eski Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtındaki törene Kaymakam Mustafa Kaya, CHP Kırklareli milletvekili Turabi Kayan, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve halk katıldı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu bulunularak İstiklal Marşı söylendi.