(Görüntülü) Trafoya çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırımdaki telefon trafosuna çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsünün çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen olay yerinden kaçması dikkat çekti. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. Kaza, 26 Ekim günü saat 21.00 sıralarında Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki telefon trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, araç sürücüsü çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen durmayıp yoluna devam etti. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.