T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Trafiktekilerin canını hiçe sayan görüntü; Hurda otomobili forklift ile taşıdılar

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) EYÜPSULTAN'DA hurda otomobilin forklift ile taşınmasını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

08 Temmuz 2018 14:46

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

EYÜPSULTAN\'DA hurda otomobilin forklift ile taşınmasını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

Eyüpsultan, Rami Kışla Caddesi\'nde hurdaya ayrılan ve plakası olmayan bir otomobilin trafiktekilerin canını hiçe sayan bir şekilde taşındığı görüntülendi. Hurdaya ayrılan otomobilleri topladığını söyleyen bir kişi kendisine ait aracı dün akşam saatlerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan forklifte yükleyerek yaklaşık 1 kilometre taşıdı. Bu anlar ise kameralara yansıdı. Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen forklift daha sonra bir sokağa girerek taşıdığı otomobili kenara bıraktı. Araçları \'Hurda araç teşviki\' kapsamında topladığını söyleyen kişi, soruları geçiştirirken kendisine Hurda Avcısı denilmesini istedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Soner HASIRCIOĞLURami Kışla CaddesiHurdayaBuBirAraçlarıHurda Avcısı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24